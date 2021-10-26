Анкара, 26 октября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Турецкое правительство удовлетворится заявлениями посольств десяти стран о невмешательстве во внутренние дела Турции и не станет высылать иностранных дипломатов из страны после сделанного им предупреждения, заявил 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Посольство США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции потребовали от турецких властей освободить содержащегося в тюрьме бизнесмена Османа Кавалу, считая, что его держат там по политическим мотивам.

В Анкаре подобные заявления расценили как проявление неуважения к суверенитету Турции и вмешательство в её внутренние дела.

«Правосудие в Турции не будет слушать чьи-либо приказы. Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета», — сказал Эрдоган в эфире национальных телеканалов.

Турецкий лидер выступил после того, как посольства США и Канады заявили, что намерены уважать законы государства пребывания в соответствии со статьёй 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях и не вмешиваться в его внутренние дела. Эрдоган объяснил, что иностранные дипломаты «сделали шаг назад» и впредь будут осторожнее в своих заявлениях.

«Мы не намерены устраивать кризис, но хотим защищать права, интересы и гордость нашей страны. И сегодня с заявлениями посольств ситуация повернулась назад», — сказал президент Турции.