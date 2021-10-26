Вашингтон, 26 октября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Требование освободить представителей гражданского правительства выдвинула международная «тройка» по Судану, состоящая из США, Великобритании и Норвегии. Соответствующее трёхстороннее заявление распространила 25 октября пресс-служба Госдепа США.

Судан

«Тройка» выразила обеспокоенность ситуацией в Судане и осудила прекращение работы государственных институтов власти, задержание военными премьер-министра Абдаллы Хамдока и других представителей гражданского правительства, а также объявление в стране режима ЧП.

Действия военного правительства «тройка» назвала предательством революции в Судане и потребовала от сил безопасности немедленного освобождения всех удерживаемых членов правительства.

«Мы отвергаем эту попытку предотвратить переход к демократическим выборам и призываем к немедленному восстановлению правительства, которое возглавляют гражданские лица», — отметили страны международной «тройки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США приостановили экономическую помощь Судану.