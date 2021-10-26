Тегеран, , 08:16 — REGNUM 24 октября декан Университета Лорестан в западном Иране заявил, что пять преподавателей университета вошли в число 2% наиболее цитируемых ученых в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рейтинг был опубликован базой данных цитирования Scopus.com, сообщил Хосров Азизи, отметив, что рейтинг охватывает 22 научных области и 176 субдисциплин.

Профессор механики и полимеров Мохсен Изади, профессор сельского хозяйства и водных наук Амирхамзе Хакки Аби, профессор электроники Али Фармани, профессор горной химии доктор Саид Фархади и профессор органической химии Якуб Мансурпана стали иранскими исследователями, которые вошли в число двух процентов наиболее цитируемых ученых.

Scopus — это база данных рефератов и цитирования Elsevier, охватывающая 36 377 наименований примерно от 11 678 издателей, из которых 34 346 являются рецензируемыми журналами.