Тегеран, 26 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 24 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой, что связи Тегерана и Баку будут расширяться в свете взаимного уважения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика являются двумя мусульманскими соседями с большим количеством общих черт», — написал Амирабдоллахиан в своем твиттере.

Он отметил, что у него состоялся прямой, открытый и конструктивный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым о дорожной карте двусторонних связей.

Амирабдоллахян завершил свой твит, отметив, что связи между правительствами и народами Ирана и Азербайджана будут расширяться в свете взаимного уважения.

Ранее министры иностранных дел двух стран провели телефонный разговор, по окончании которого Амирабдоллахян заявил, что Азербайджанская Республика освободила двух иранских водителей грузовиков, задержанных ранее в текущем месяце.