Пекин, , 04:01 — REGNUM Китай добился прогресса в поддержке сельских учителей и повышении их производительности, говорится в докладе об улучшении работы учителей и обеспечении соблюдения Закона об учителях, сообщает агентство Синьхуа.

Дети на китайском фабрике Shengshiwuyue.blog.sohu.com

Доклад был представлен Госсоветом КНР на рассмотрение в рамках текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Согласно отчету, Китай нанял около 1,03 млн учителей из числа выпускников колледжей для сельских школ в центральных и западных регионах для активизации сельского образования с тех пор, как в 2006 году была запущена программа набора на специальные должности.

В докладе отмечается, что учителям в сельских районах были предложены субсидии на оплату стоимости жизни, которыми воспользовались почти 1,3 млн человек из бедных районов 22 провинциальных регионов страны. Сельские учителя имеют право на льготы при получении профессиональных и технических званий и им предоставляются возможности для дальнейшего обучения и профессиональной подготовки.