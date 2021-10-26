Тегеран, 26 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 24 октября вице-глава Центрального банка Ирана (CBI) по экономическим вопросам заявил, что иранская экономика продемонстрировала положительный рост с весны 2020 года по весну 2021 года, что означает ее выход из стагнации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Когда экономика страны демонстрирует положительный рост в течение двух сезонов подряд, экономисты говорят, что период ее рецессии закончился. Иранская экономика демонстрировала положительный рост в течение целого года, то есть на протяжении четырёх сезонов», — отметил Пейман Корбани.

Вице-глава ЦБИ заявил, что летом 2020 года экономический рост Ирана составил 3%. По его словам, данный показатель увеличился до 5,4% в зимний сезон и на 6,2% весной 2021 года.

«Статистические данные показывают, что иранская экономика прокладывает правильный путь, хотя в прошлом году пандемия COVID-19 и ее негативное влияние на экономику большинства стран стали основным препятствием роста. Тем не менее иранская экономика продолжает неуклонно расти», — подчеркнул он.