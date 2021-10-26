Тегеран, , 08:13 — REGNUM 24 октября парламентская делегация Ирана встретилась и провела переговоры с председателем законодательного собрания Узбекистана Нуреддином Яном Исмаиловым в Ташкенте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава парламентской группы дружбы Иран-Узбекистан Голамреза Нури Гезелье прибыл в Узбекистан по приглашению главы центральной избирательной комиссии страны для наблюдения за президентскими выборами.

Коснувшись событий последних нескольких лет в Узбекистане, Нури Гезелье выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут успешно.

Указав на необходимость парламентского сотрудничества между двумя государствами, он подчеркнул важность развития отношений между Ираном и Узбекистаном в экономической и транзитной сферах, а также сотрудничества по вопросам Афганистана.

В ходе встречи с иранской делегацией Исмаилов получил приглашение от спикера парламента Ирана Мохаммада Бакера Калибафа посетить Исламскую Республику.

Иранская парламентская делегация выехала из Тегерана в Ташкент для наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане.