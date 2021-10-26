Ланьчжоу, Китай, , 03:59 — REGNUM Провинция Ганьсу на северо-западе Китая приостановила индивидуальные занятия в 1915 школах по состоянию 21 октября с целью сдерживания COVID-19, сообщил представитель министерства образования провинции региона, передает агентство Синьхуа.

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Приостановка занятий затронула более 780 000 учащихся, а также почти 80 000 учителей и сотрудников в городах Ланьчжоу, Цзяюйгуань, Чжанье и Цзюцюань, сказал заместитель главы провинциального департамента образования Ван Гуань. Местные органы образования будут предлагать онлайн-занятия до возобновления очных занятий, добавил Ван.

В провинции было зарегистрировано по состоянию на 21 октября в общей сложности 18 подтвержденных локальных случаев COVID-19 и один бессимптомный носитель, сказал заместитель директора провинциальной комиссии здравоохранения Чжан Хао, добавив, что все они находятся в стабильном состоянии.

По словам Чжана, местные органы здравоохранения собрали более 4 млн образцов для массового тестирования на нуклеиновые кислоты для выявления случаев заражения COVID-19.