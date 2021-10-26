Лхаса, Китай, 26 октября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Тибетская версия WPS Office, пакета программного обеспечения, аналогичного Microsoft Office, была представлена 21 октября в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая с целью содействия использованию тибетского языка, сообщает агентство Синьхуа.

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Отечественное программное обеспечение, совместно выпущенное китайским поставщиком программного обеспечения Kingsoft Office и местной технологической компанией в Тибете, включает функции двуязычного перевода с китайского на тибетский, тибетский шрифт, разработанный Тибетским университетом, и несколько шаблонов для составления как тибетского, так и китайского текстов.

Функция подсчета слов также доступна в зависимости от особенностей использования тибетского языка. Проект осуществляется под руководством регионального департамента экономики и информации.

Официальный представитель департамента Ли Вэйдун сказал, что разработка и применение тибетской версии Офиса WPS имеют большое значение для продвижения модернизации информации на этнических языках. Он способствует обмену и интеграции всех этнических групп в Тибете и передает уникальную традиционную этническую культуру.