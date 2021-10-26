Сиань, Китай, 26 октября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Центр современных сельскохозяйственных обменов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был официально открыт 22 октября в Демонстрационной зоне высокотехнологичной сельскохозяйственной промышленности Янлин в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Мероприятие совпадает с открытием 28-й Китайской Яньлинской ярмарки высоких сельскохозяйственных технологий. Центр обмена будет выполнять множество функций, включая образование и профессиональную подготовку, и будет проводить конференции, выставки и культурные обмены для укрепления сотрудничества в области современного сельского хозяйства между Китаем и членами ШОС.

«Сельское хозяйство является приоритетным направлением сотрудничества ШОС, и Китай добился успехов в области сельскохозяйственных технологий и выдвинул множество конструктивных инициатив», — сказал Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, выступая на церемонии запуска центра по видеосвязи.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям членов ШОС сотрудничество в области сельского хозяйства внесет новый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни людей в странах ШОС. 28-я Китайская сельскохозяйственная ярмарка высоких технологий в Янлине, проходящая 22 по 26 октября в провинции Шэньси на северо-западе Китая, посвящена теме «Научно-технические инновации способствуют оживлению сельских районов».

Основанная в 1994 году, ярмарка является одной из крупнейших и наиболее влиятельных выставок сельскохозяйственных научных и технологических достижений в Китае.