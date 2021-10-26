Нью-Йорк, США, 26 октября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Происшествие со стрельбой произошло в метрополитене американского Нью-Йорка, сообщает пресс-служба местной полиции.

ru.torange.biz Стрельба

По ее данным, инцидент произошел в поезде, ехавшем к станции 14 Street-Union Square. Один из пассажиров в вагоне потребовал у другого телефон, после чего открыл огонь. В результате стрельбы пострадал один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Айдахо произошла стрельба в торговом центре. В результате происшествия два человека погибли, ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести.