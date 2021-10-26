Вашингтон, 26 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Заявление о хорошо скоординированных попытках оклеветать Facebook сделал глава американской компании Марк Цукерберг. Заявление опубликовано 26 октября на странице главы Facebook в одноимённой социальной сети.

(сс) Brian Solis Марк Цукерберг

Как следует из слов Цукерберга, он приветствует добросовестную критику, которая позволяет стать лучше. Но, по его мнению, сейчас наблюдаются «скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о компании».

Цукерберг пояснил, что крупные компании не должны принимать самостоятельно все решения о своей медийной политике, в ряде вопросов необходимо государственное регулирование.

«Когда мы принимаем решения, нам необходимо балансировать между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка», — пояснил глава Facebook.

Цукерберг добавил, что неоднократно просил о регулировании со стороны государства, чтобы внести ясность, поскольку компании не должны, по его мнению, принимать самостоятельно столько подобных решений.

При этом Цукерберг считает, что инструменты борьбы с вредоносным контентом, разработанные компанией, являются лучшими в своём роде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сервисы американской компании Facebook стали платформой для разжигания ненависти на религиозной почве в Индии.