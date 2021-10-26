Руководство Facebook заявило о попытках оклеветать компанию
Вашингтон, 26 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Заявление о хорошо скоординированных попытках оклеветать Facebook сделал глава американской компании Марк Цукерберг. Заявление опубликовано 26 октября на странице главы Facebook в одноимённой социальной сети.
Как следует из слов Цукерберга, он приветствует добросовестную критику, которая позволяет стать лучше. Но, по его мнению, сейчас наблюдаются «скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о компании».
Цукерберг пояснил, что крупные компании не должны принимать самостоятельно все решения о своей медийной политике, в ряде вопросов необходимо государственное регулирование.
«Когда мы принимаем решения, нам необходимо балансировать между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка», — пояснил глава Facebook.
Цукерберг добавил, что неоднократно просил о регулировании со стороны государства, чтобы внести ясность, поскольку компании не должны, по его мнению, принимать самостоятельно столько подобных решений.
При этом Цукерберг считает, что инструменты борьбы с вредоносным контентом, разработанные компанией, являются лучшими в своём роде.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что сервисы американской компании Facebook стали платформой для разжигания ненависти на религиозной почве в Индии.