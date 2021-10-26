Пекин, , 03:47 — REGNUM Китай опубликовал отчет о ситуации с ревматоидным артритом в стране, направленный на улучшение диагностики и лечения этого заболевания, сообщает агентство Синьхуа.

Медицина Torange.biz

Отчет был инициирован Национальным клиническим исследовательским центром дерматологических и иммунологических заболеваний (NCRC-DID) и опубликован 22 октября. Ревматоидны артрит — это хроническое аутоиммунное заболевание, которое может привести к инвалидности и угрожать многим органам и системам.

Согласно отчету, в Китае насчитывается около 5 млн пациентов с этими диагнозом, средний возраст начала заболевания составляет 45 лет, а пиковый возраст начала заболевания — 50 лет.

В Китае средний интервал от начала заболевания до постановки диагноза составляет более двух лет, в то время как оптимальное время лечения РА составляет от шести месяцев до одного года после начала заболевания, говорится в докладе, отмечая, что большинство пациентов не обращаются за ранней диагностикой и лечением.

Ревматоидный артрит является распространенным системным ревматическим заболеванием в стране, но Китай все еще отстает от международного передового уровня в плане стандартизированной диагностики и лечения, сказал директор NCRC-DID Цзэн Сяофэн.

В докладе дается всестороннее представление о характеристиках, состоянии диагностики и лечения этого заболевания Китае, что обеспечивает научную основу для национальных органов здравоохранения для разработки политики в области здравоохранения и распределения ресурсов, и, как ожидается, будет способствовать стандартизированному лечению РА и улучшению качества жизни пациентов в стране, сказал Цзэн.