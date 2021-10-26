Владивосток, 26 октября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Во Владивостоке 26 октября примерно в 10:30 по местному времени (03:30 мск) загорелся рынок на улице Некрасовской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Пожар на Некрасовском рынке во Владивостоке

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Клубы дыма видны практически с любой точки города. На месте происшествия уже в 10:41 работали пожарные подразделения. К этому времени визуально было видно, что огнём объята вся крыша рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 25 октября ликвидировали крупный пожар на складе в промышленной зоне города Нягани.