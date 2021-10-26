Пекин, , 03:44 — REGNUM Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, принял решение 23 октября уполномочить Госсовет КНР провести экспериментальные реформы налога на имущество в некоторых регионах, сообщает агентство Синьхуа.

Зал Дома Народных собраний — место заседания ВСНП (сс) AcidBomber

Этот шаг направлен на активное и разумное продвижение законодательства и реформы в области налогообложения недвижимости, руководство рациональным потреблением жилья и экономичным и интенсивным использованием земельных ресурсов, а также содействие устойчивому развитию рынка недвижимости страны, говорится в решении.

Налог на имущество должен взиматься со всех видов жилой и нежилой недвижимости в пилотных районах, в то время как законно принадлежащие сельские усадьбы и дома, построенные на них, исключены из обложения, говорится в решении. При этом, налогоплательщики являются владельцами прав землепользования и домовладельцами.

Госсовету и соответствующим ведомствам, а также местным органам власти необходимо разработать научные и осуществимые подходы и процедуры для сбора налогов и управления ими, говорится в решении.

Госсовет примет решение о перечне пилотных регионов после рассмотрения таких вопросов, как активизация пилотной программы, продвижение единого законодательства и содействие устойчивому и устойчивому развитию рынка недвижимости. Затем он представит список Постоянному комитету ВСНП для подписания.

Дата начала пятилетней пилотной программы будет определена Госсоветом, согласно принятому решению. Министерство финансов и Государственная налоговая администрация разработают меры взимания налога на имущество в пилотном режиме и подготовятся к работе в соответствии с разрешением Постоянного комитета ВСНП.