Душанбе, 26 октября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Система мониторинга деформации плотины на основе Навигационной спутниковой системы BeiDou введена в эксплуатацию на Усойской плотине Таджикистане, сообщает Национальный центр службы времени Китая (NTSC) при Китайской академии наук (CAS), передает агентство Синьхуа

Turizm-puteshestvuem.ru Душанбе

Озеро Сарез, расположенное в Памирской области на востоке Таджикистана, имеет высоту 3263 метра над уровнем моря. Оно был естественным образом создано в 1911 году, когда землетрясение вызвало оползень и образовало огромную плотину Усой.

Плотина Усой — самая высокая как естественная, так и искусственная плотина в мире. Еще один удар в этой активной сейсмической зоне принесет неизмеримый ущерб миллионам людей, проживающим в районе озера и нанесет ущерб экологической среде Туркестана.

Система была совместно разработана NTSC, Исследовательским центром CAS по экологии и окружающей среде Центральной Азии, Академией наук Таджикистана и Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

Система представляет собой систему мониторинга в режиме реального времени, настроенную для плотины Усой на озере Сарез. Она использует высокоточную технологию позиционирования и связи системы BeiDou для обнаружения изменений в плотине в миллиметровом масштабе. Она также подключается, передает и анализирует данные в режиме реального времени.

Исследователи могут осуществлять мониторинг в режиме реального времени и выдавать ранние предупреждения в Душанбе и в NTSC в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая.