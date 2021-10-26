Тайбэй, 26 октября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. На Тайване 22 октября состоялась церемония, посвященная памяти жертв смертельного пожара в Гаосюне на юге острова, сообщает агентство Синьхуа.

Тайбэй

В результате пожара, произошедшего 14 октября в коммерческом и жилом здании, погибли 46 человек, 43 получили ранения.

На сегодняшний день 21 пострадавший выписан из больниц, а остальные 22 продолжают получать медицинскую помощь. Ведется расследование причин пожара.