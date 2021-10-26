Кишинёв, , 03:30 — REGNUM Молдавское правительство определило победителя тендера на поставку миллиона кубометров природного газа в страну. Им стала польская нефтегазовая компания PGNiG. Об этом говорится в распространённом 25 октября заявлении пресс-службы правительства Молдавии.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную покупку в миллион кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG», — говорится в сообщении.

В Польше подтвердили эту информацию, подчеркнув, что поставка газа поступит в Молдавию впервые из «нероссийского источника». Польский оператор намерен исполнить свои договорные обязательства 26 октября.

Ранее бывший молдавский премьер-министр Ион Кику сообщил, что Молдавия в период с 2011 по 2015 годы накопила почти $400 млн долгов перед российским «Газпромом».

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