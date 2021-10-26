Симферополь, 26 октября, 2021, 03:27 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает судостроительный завод «Море» из Феодосии, работающий с 1938 года. Исковое заявление от кредитора пока не принято к производству, и дата заседания не назначена, но при этом в отношении предприятия уже есть одно не до конца рассмотренное дело о несостоятельности. Заседание по нему состоится 9 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление от новосибирского ООО «Сибспецпромстрой» подано 25 октября 2021 года. Сумма долга не сообщается. Между тем еще в начале сентября 2021 года схожие претензии выставило ООО «Металлинвест» из Свердловской области, чьё заявление судья планирует рассмотреть 9 ноября 2021 года. В качестве арбитражного управляющего для завода «Море» предлагается участник союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Напомним, ранее к заводу «Море» поступило сразу несколько финансовых претензий на крупные суммы, в том числе от ООО «Дизель центр» на 39,6 млн рублей, от ООО «Опытный завод «Авиаль» из Москвы — на 17,7 млн рублей. Помимо этого, ещё в сентябре к заводу как соответчику поступили претензии на 422 млн рублей, но этот иск заявителю судом был возвращен.