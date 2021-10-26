Киев, , 03:06 — REGNUM Готовиться к худшему призвал украинцев в связи с остановкой Славянской ТЭС депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Соответствующее заявление депутат сделал 25 октября в своём Facebook.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Кива сообщил, что Славянская ТЭС остановила свою работу, полностью выключив оба энергоблока, в связи с отсутствием топлива.

«И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» — написал депутат Рады.

По данным компании «Укрэнерго» ситуация с топливом на украинских ТЭС близка к критической. На складах находится в 3,9 раза меньше угля, чем необходимо. На ряде ТЭС топлива осталось буквально на считанные дни, а Славянская ТЭС была полностью остановлена из-за отсутствия топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заполненность ПХГ на Украине на 35% меньше, чем в прошлом году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Укртрансгаз»: заполненность ПХГ на 35% меньше прошлогодней