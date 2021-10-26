Шанхай, Китай, 26 октября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. В Шанхае 23 октября открылась ретроспектива известных итальянских режиссеров, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Сало, или 120 дней Содома». Реж Пьер Паоло Пазолини. 1975. Франция, Италия

На выставке, организованной Шанхайской федерацией художественного кино, которая продлится до 7 ноября, будут показаны девять фильмов четырех итальянских режиссеров — Пьера Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Бернардо Бертолуччи и Витторио Де Сика.

Фильмы, отобранные для показа, включают «Мама Рома», «Царь Эдип», «Суспирия», «Умберто Д.» и «Перед революцией».

«Было продано около 14 000 билетов. Люди двух стран знакомятся с культурой друг друга через фильмы», — сказал генеральный консул Италии в Шанхае Микеле Чекки, который был впечатлен страстью китайских зрителей к итальянским фильмам, добавив, что китайские фильмы все чаще воспринимаются и итальянской аудиторией.

«Из-за пандемии COVID-19 международные поездки были ограничены. Я надеюсь, что эта ретроспектива может послужить платформой для культурных обменов между Италией и Китаем», — закончил он.