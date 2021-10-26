Бразилиа, , 03:06 — REGNUM Видеозапись, на которой президент Бразилии Жаир Болсонару заявляет о связи между ВИЧ и вакцинами против COVID-19, удалили социальные сети Facebook и Instagram. Об этом 25 октября сообщило издание Folha de São Paulo.

Жаир Болсонару Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Слова бразильского лидера касались сообщений, которые будто бы поступали из Великобритании. В них говорилось о том, что вакцины якобы могут влиять на развитие ВИЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Жаир Болсонару подписал указ, направленный на борьбу с необоснованным удалением контента и профилей пользователей из соцсетей.

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