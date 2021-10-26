Хабаровск, , 03:06 — REGNUM Власти Хабаровского края в целях недопущения распространения коронавируса постепенно вводят новые антиковидные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

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За минувшую неделю в крае было дополнительно развернуто 210 ковидных коек. Темп прироста количества инфицированных в сутки за последний месяц увеличился и составляет 0,4%, это выше, чем в других регионах Дальнего Востока (0,35%).

«Красные зоны» вновь открывают в больницах региона. С 1 ноября ковидное отделение откроют в Амурской центральной районной больнице. На 24 октября край занимает 20 место среди субъектов РФ по числу заражений новой коронавирусной инфекции.

Новую систему контроля в регионе будут вводить поэтапно, чтобы у людей и у бизнеса была возможность подготовиться. С 1 ноября QR-коды вводятся для посещения культурных и спортивных массовых мероприятий. С 20 ноября без предъявления QR-кода нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел, не пустят в учреждения общепита. Контролирующие органы усилят работу по выявлению предприятий-нарушителей. При выявлении антиковидных нарушениях будет составляться административный протокол, вплоть до закрытия предприятия.

Систему кодов планировалось ввести и для ночных развлекательных клубов, однако, согласно распоряжению президента Владимира Путина, с 26 октября для таких заведений, а также ресторанов вводится полный запрет на работу в ночное время. Они должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.

Органы исполнительной власти края и подведомственные организации, муниципальные органы власти, а также учреждения культуры продолжат работу в полном составе и по обычному графику. Будут работать и все организации здравоохранения: с 1 по 3 ноября, а также 7 ноября — полноценные рабочие дни, 5 и 6 ноября медицинские организации будут работать по графику субботы. Продолжат работу в обычном режиме детские сады. Что касается школьников, то их каникулы продлеваются до 7 ноября включительно.

Перейти к дистанционной работе на ближайший месяц оперативный штаб рекомендовал сотрудникам 60+ и тем, кто имеет хронические заболевания (за исключением сотрудников медицинских организаций). Непривитым сотрудникам 60+ будет рекомендовано уйти на самоизоляцию.

Зрительные залы, спортивные и фитнес-центры продолжат работать с максимальной загрузкой в 50%. Введено дополнительное ограничение для крупных площадок. В «Платинум арене» и арене «Ерофей» можно будет собрать не более 500 человек одновременно. Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и термометрии. Уполномоченные органы возобновят проверки в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье вакцинировались от коронавируса более 200 тыс. работников крупных предприятий. За невыполнение санитарных требований предусмотрены крупные штрафы и приостановка деятельности организации.