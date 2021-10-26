Москва, 26 октября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Бывший владелец нескольких банков, отсидевший за мошенничество около восьми лет, Матвей Урин решением арбитража Московской области был признан банкротом. В отношении экс-бизнесмена начата процедура реализации имущества, которая продлится до 13 апреля 2022 года. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Инициатором банкротства Урина стало ЗАО АКБ «Славянский банк» в лице конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Финансовым управляющим Урина выбран участник союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» Юрий Прыгаев, которому назначено единовременное вознаграждение в размере 25 000 рублей. В реестр требований кредиторов включили претензии банка на сумму 1 379 441,45 рубля. 2 декабря 2021 года также будет рассмотрено второе требование банка, сумма претензий по нему составляет 2 290 909 542,82 рубля.

Напомним, Урина осудили в 2015 году на 8,5 года колонии. Задержан он был в конце 2010 года. В целом в заключении, с учётом времени в СИЗО, он провёл порядка восьми лет.

«Славянский банк», по данным открытых источников, входивший в группу активов Урина, лишился лицензии 3 декабря 2010 года. На начало сентября 2021 года долги перед его 1,7 тыс. кредиторов превышают 6,9 млрд рублей.

В целом упоминались шесть банков, где Урин имел или мог иметь долю. Все они остались без лицензий в 2010—2011 годы.

В СМИ экс-банкир также фигурировал как участник конфликта с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном, близким на тот момент к структурам «Газпрома».