Наньнин, Китай, 26 октября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая за первые девять месяцев этого года отправил 235 грузовых поездов направления Китай — Вьетнам, что на 117% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд

Это число превысило показатель за весь 2020 год, сообщила компания China Railway Nanning Group Co., Ltd. С января по сентябрь было перевезено в общей сложности 6772 двадцатифутовых контейнерных эквивалента (TEU) грузов.

Несмотря на пандемию COVID-19, спрос на китайские товары во Вьетнаме продолжает расти. Сельскохозяйственная техника Китая, стекло, двигатели, пиво и традиционные китайские травы являются одними из самых популярных товаров, доставляемых во Вьетнам поездами, в то время как сельскохозяйственная продукция, такая как фрукты, перевозится из Вьетнама в Китай, сказал заместитель директора Наньнинского центра грузовых перевозок компании Чжоу Цишоу.

Грузовые железнодорожные перевозки Китай — Вьетнам были запущены в 2017 году. Количество выполненных поездок на поездах увеличилось с 59 в 2018 году до 166 в 2020 году, и, по оценкам, в этом году их число превысит 300, сообщили в компании.