Вашингтон, 26 октября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Соединенные Штаты приостановили выделение финансовой помощи Судану в размере $700 млн, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Соединенные Штаты осуждают действия, предпринятые суданскими военными. Арест членов гражданского правительства и других политических лидеров, включая премьер-министра, подрывает переход страны к гражданскому правлению», — указал он.

В связи с этим США решили приостановить экономическую помощь Судану. Прайс также призвал суданских военных к немедленному освобождению всех задержанных политзаключенных, а также восстановлению гражданских форм управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября военные Судана заблокировали въезды в столицу страны Хартум и арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдука. Также в Хартуме прошли протестные акции, переросшие в столкновения с военными. В ходе беспорядком погибли не менее семерых человек.