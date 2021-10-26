Наньнин, Китай, , 02:53 — REGNUM В порту залива Бейбу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая грузооборот вырос на 10,29% в годовом исчислении до более чем 200 млн тонн за первые девять месяцев 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Традиционная ярмарка в городе Наньнин. Китай Russian.news.cn

По данным группы портов залива Бейбу, за тот же период в порту было обработано грузов в объеме более 4,18 млн двадцатифутовых контейнерных эквивалентов, что на 19,11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Порт залива Бейбу в настоящее время насчитывает более 270 производственных причалов. Более 50 судоходных маршрутов связывают Персидский залив с более чем 300 портами по всему миру. Залив Гуанси-Бейбу служит важным транзитным пунктом в Новом Международном торговом коридоре «Суша — море», торговом и логистическом коридоре, совместно построенном провинциями западного Китая и Сингапуром.