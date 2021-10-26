Нью-Йорк, США, , 02:49 — REGNUM Совет Безопасности ООН соберется 26 октября на закрытом заседании по ситуации в Судане, где военные захватили членов переходного правительства. Об этом сообщили в пресс-службе всемирной организации.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие пройдет в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в результате столкновений между протестующими и военными в Судане погибли по меньшей мере семь человек и около 140 пострадали.

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