Нью-Йорк, США, 26 октября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН соберется 26 октября на закрытом заседании по ситуации в Судане, где военные захватили членов переходного правительства. Об этом сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Мероприятие пройдет в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в результате столкновений между протестующими и военными в Судане погибли по меньшей мере семь человек и около 140 пострадали.