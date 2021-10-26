Шкотовский район, Приморский край, , 02:49 — REGNUM В Шкотовской центральной районной больнице Приморья выявили факты незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации от коронавируса лицам, которые фактически не ставили прививку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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В больнице проведены проверки полиции и минздрава Приморья. Выявлено несколько фактов мошенничества с сертификатами.

«Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий», — сказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

Отмечается, что главному врачу больницы уже подписано заявление об увольнении.

Худченко добавила, что во всех медучреждениях меры контроля и учета федерального регистра ужесточены и взяты на контроль.

«Если кто-то хочет подзаработать на сертификатах, он должен знать, что это вскроется и придется отвечать по закону», — предупредила министр здравоохранения Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом COVID-19. Соответствующий приказ ведомства опубликован 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации.