Москва, , 02:39 — REGNUM Народный артист России Сергей Безруков, госпитализированный 20 октября с коронавирусной инфекцией, выписан из больницы. Об этом он сообщил 25 октября на своей странице в Instagram.

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Кроме того, актер выразил врачам благодарность.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в больницу в Москве был доставлен народный артист России Валерий Гаркалин, заболевший COVID-19. 23 октября телеграм-канал Mash сообщил, что состояние здоровья актера ухудшилось и у него полностью поражены легкие.

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