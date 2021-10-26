Москва, , 02:39 — REGNUM Арбитраж Москвы 27 октября 2021 года начнёт рассматривать иск частной компании к Генпрокуратуре РФ, прокуратуре Краснодарского края и федеральному исследовательскому центру «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова». Спор касается земельного участка в Сочи, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Истцом в деле выступает ООО «Сады киви», которое работает в сфере строительства с 2018 года. Компания обратилась в арбитраж еще в конце августа 2021 года. Дело слушает судья Поздняков.

Истец оспаривает протокол заседания экспертной группы при межведомственной рабочей группе Генпрокуратуры России по противодействию преступлениям в сфере экономики, который был составлен в апреле 2021 года. Оспаривается ситуация, связанная «с восстановлением имущественных прав Российской Федерации на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402021:1102».

По данным публичной кадастровой карты, данный участок расположен на улице Ленина в Сочи, имеет площадь — 28 976 кв. м, по документам предназначен для размещения гостиниц. Кадастровая стоимость надела — 828 615 661,12 рубля.

Прочие детали спора пока не сообщались, на 27 октября назначено предварительное заседание.