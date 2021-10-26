Бойсе, США, , 02:31 — REGNUM Как минимум два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Айдахо. Об этом 26 октября сообщил представитель местного полицейского управления на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель полиции города Бойсе, где произошёл инцидент, заявил, что жертвами стрельбы стали два человека, ранения получили шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

Подозреваемый в стрельбе задержан, его личность устанавливается. Расследованием инцидента совместно с полицией города Бойсе занимаются сотрудники Федерального бюро расследований США и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в торговом центре Boise Towne Square Mall в городе Бойсе. Сотрудники полиции просят местных жителей избегать района места происшествия.

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