Кэри, США, , 02:28 — REGNUM Epic Games назвала время выхода обновления Fortnite 18.30. Информация была опубликована 26 октября на twitter-странице проекта.

Fortnite © Epic Games

Компания отключит серверы игры 26 октября 2021 года, в 11:00 по московскому времени. Разработчики отметили, что примерно за 30 минут до этого в Fortnite перестанет работать система подбора игроков.

https://twitter.com/FortniteStatus/status/1452721715759484928

Напомним, сейчас в Fortnite проходит восьмой сезон второй главы. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Epic Games признала, что в основу режима «Самозванцы» легла идея онлайн-игры Among Us студии Innersloth.

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