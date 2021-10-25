Гавана, 26 октября, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Попытки начать дестабилизацию на Кубе проводит посольство США в Гаване, написал на своей странице в Twitter 25 октября кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Однако, по словам главы государства, руководство республики способно противостоять подобным действиям, как это было и раньше. Гавана обвиняет американских дипломатов в связях с кубинской оппозицией, которой Вашингтон оказывает техническую и финансовую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья написал в Twitter о том, что президент США Джо Байден сделал очередной шаг по «удушению кубинского народа», продлив еще на один год торгово-экономическое эмбарго в отношении острова.