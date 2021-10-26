Санкт-Петербург, , 02:08 — REGNUM Как минимум пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с деревом с Санкт-Петербурге. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП Mytaganrog.com

Авария произошла на Волковском проспекте в южной части города. Пассажирский автобус врезался в фонарный столб. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулём.

В результате происшествия пострадали пять человек, в основном у людей ушибы и порезы от стекла. Два человека, женщина и подросток 17-ти лет, были госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работает полиция и сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге на площади Калинина, в результате которого погибли два сотрудника полиции, третий был госпитализирован с травмами.

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