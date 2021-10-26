Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Состояние американского предпринимателя Илона Маска достигло $252 млрд, увеличившись на $3,9 млрд за сутки. Об этом 25 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг 500 самых богатых людей мира.

Илон Маск Heisenberg Media

Доход бизнесмена увеличился на фоне активного роста стоимости акций компании Tesla, которой он руководит. Маск продолжает возглавлять рейтинг Bloomberg. На втором месте в указанном списке находится основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос со $193 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября рыночная капитализация компании Tesla впервые в ее истории превысила $1 трлн.

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