Москва, , 09:20 — REGNUM На международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM 18 компаний из Москвы продемонстрировали свои проекты. Об этом 26 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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В 2021 году мероприятие проводится в гибридном формате. Офлайн-часть состоялась в Каннах (Франция) 11−14 октября. При этом переговоры в онлайн-режиме продолжатся на цифровой платформе кинорынка до конца ноября 2021 года.

«Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает 100 миллионов долларов», — сказала Сергунина.

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