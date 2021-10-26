Кампала, , 01:44 — REGNUM Не менее двух человек стали жертвами взрыва рейсового автобуса в Уганде, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей полиции.

Уганда. Трущобы столицы Slum Dwellers International

«Мы не знаем причины взрыва… Автобус следовал из столицы страны Кампалы в западный регион», — заявил представитель дорожной полиции Фарида Нампиима.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже расследуют произошедшее на месте происшествия. Также на месте работают специалисты-взрывотехники. В полиции подтвердили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Тем не менее назвать подозреваемых в ведомстве не смогли.