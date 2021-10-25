Кампала, 26 октября, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Не менее двух человек стали жертвами взрыва рейсового автобуса в Уганде, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей полиции.

Slum Dwellers International Уганда. Трущобы столицы

«Мы не знаем причины взрыва… Автобус следовал из столицы страны Кампалы в западный регион», — заявил представитель дорожной полиции Фарида Нампиима.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже расследуют произошедшее на месте происшествия. Также на месте работают специалисты-взрывотехники. В полиции подтвердили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Тем не менее назвать подозреваемых в ведомстве не смогли.