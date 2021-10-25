Лондон, 26 октября, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Попытку государственного переворота, которую предприняли суданские военные, осудила заместитель главы МИД Великобритании по делам Африки Вики Форд. Об этом она написала 25 октября на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Замминистра считает, что участники событий виновны в «предательстве народа» и нарушении демократических свобод в республике. Форд призвала освободить премьер-министра Судана Абдаллу Хамдуку, а также других чиновников, которых суданские военные вязли под арест.

Кроме того, она потребовала привлечь к ответственности всех «тех, кто используя насилие, не уважает право на протест».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман заявил, что американские власти обеспокоены действиями военных в Судане, осуществивших захват членов суданского правительства. Он предупредил, что навязанные силой изменения в переходном правительстве, могут заставить Вашингтон отказаться от представления помощи этой африканской республике.