Бойсе, США, , 01:31 — REGNUM Шесть человек, в том числе сотрудник полиции, пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Бойсе в американском штате Айдахо. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба полиции города в Twitter.

Стрельба из пистолета Ut.by

Стрельба произошла в торговом центре Boise Towne Square Mall на улице Норт-Милуоки. Сотрудники полиции просят жителей города избегать района возле места происшествия. Уточняется, что в результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе один полицейский. Поступают многочисленные сообщения о раненых.

В настоящее время торговый центр оцеплен сотрудниками полиции, один человек задержан. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в торговом центре в американском штате Айдахо.

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