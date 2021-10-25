Бойсе, США, 26 октября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе сотрудник полиции, пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Бойсе в американском штате Айдахо. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба полиции города в Twitter.

Ut.by Стрельба из пистолета

Стрельба произошла в торговом центре Boise Towne Square Mall на улице Норт-Милуоки. Сотрудники полиции просят жителей города избегать района возле места происшествия. Уточняется, что в результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе один полицейский. Поступают многочисленные сообщения о раненых.

В настоящее время торговый центр оцеплен сотрудниками полиции, один человек задержан. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в торговом центре в американском штате Айдахо.