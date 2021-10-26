Минск, , 01:20 — REGNUM «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в сентябре 2021 г. составила 1442,7 рубля», — сообщил 25 октября Национальный статистический комитет постсоветской республики.

Зарплата Иван Шилов © ИА REGNUM

В долларовом эквиваленте указанная сумма начисленной зарплаты (до вычета налогов) в долларовом эквиваленте по официальному курсу на 1 октября составила $574. Данные по медианной зарплате государственный орган статистики не публикует.

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