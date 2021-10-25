Варшава, 26 октября, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Варшава доведёт численность охраняющих границу с Белоруссией военнослужащих до 10 тыс. человек. Об этом 25 октября заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По его словам, увеличение численности охраняющих границу с Белоруссией произойдёт в самое ближайшее время. Такая мера продиктована огромным наплывом нелегальных мигрантов из соседней постсоветской республики.

Польские пограничники накануне подверглись нападению нелегальных мигрантов, пытавшихся при бездействии белорусских пограничников нелегально проникнуть на территорию соседней Польши. При этом банды нападавших нелегалов использовали палки и камни. Пострадало несколько польских пограничников.

Госпогранкомитет Белоруссии не комментирует причины отказа от сдерживания потоков нелегальных мигрантов, нарушающих государственную границу Белоруссии с ЕС. Граница также является общей для Союзного государства России и Белоруссии.

Евросоюз считает ситуацию на границах Белоруссии со странами ЕС спланированной акцией официального Минска и угрожает «режиму Лукашенко» новыми санкциями. Руководство ЕС также угрожает Варшаве сокращением финансирования, если польские власти не прекратят отказываться от приёма проникших на их территорию нелегалов.