Бамако, , 01:15 — REGNUM Специальный представитель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Хамиду Боли объявлен персоной нон грата в Мали и будет выдворен из страны, 25 октября сообщило Agence France-Presse.

Мали Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Такое решение принято в связи с тем, что дипломат совершил «действия, несовместимыми с его статусом». Отмечается, что спецпредставителя есть 72 часа для того, чтобы самостоятельно покинуть территорию Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая ЭКОВАС приостановила членство Мали в организации в связи с политическим кризисом в этой республике.

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