Тюмень, 26 октября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Тюменский театр кукол ожидает реконструкцию. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на департамент культуры Тюменской области.

Afisha-tyumen.ru Тюменский театр кукол

На сегодня готова проектно-сметная документация капитального ремонта, которая должна пройти госэкспертизу. Но рассматривается и вопрос о строительстве нового здания театра кукол.

«Решение по данному вопросу пока не принято, так как сперва необходимо выработать конкретные параметры и единые позиции всех заинтересованных сторон: власти, граждан, коммерческих организаций», — пояснили в региональном департаменте культуры.