Габороне, , 01:04 — REGNUM В Ботсване начали прививать против коронавирусной инфекции жителей возрастом от 18 до 29 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это означает, что любой в Ботсване возрастом от 18 лет официально может прийти на прививочный пункт с сегодняшнего дня», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что к 22 октября в республике уже более 764 тыс. взрослых жителей получили хотя бы одну дозу препарата. Всего в Ботсване намерены вакцинировать не менее 1,5 млн человек. Всего власти республики хотят, чтобы вакцинацию прошли не менее 64% населения к декабрю 2021 года.