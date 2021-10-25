Мадрид, 26 октября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Частичное обрушение конуса вулкана Кумбре-Вьеха, который извергается уже второй месяц, произошло 25 октября на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщил на своей странице в Twitter Вулканологический институт региона.

(сс) tpsdave Лава

В заявлении учреждения отмечается, что из-за случившегося открылся крупный поток лавы.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение Кумбре-Вьеха началось 19 сентября и уничтожило не менее 886,6 га земли. Кроме того, лавой было разрушено по меньшей мере 2122 здания, а также вулкан представляет опасность ещё для 137 построек.