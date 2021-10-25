Вашингтон, 26 октября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты согласились, что основой диалога по стратегической стабильности между двумя странами должно стать определение параметров режима контроля над вооружениями, заявил 25 октября посол РФ в США Анатолий Антонов на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер», — отметил он.

«Уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога. Две стороны согласились о том, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ», — сказал российский дипломат.

По словам Антонова, в ходе взаимодействия с американской стороной созданы рабочие группы, которые обсудят «общие подходы к инструментам перспективного контроля над вооружениями, рамок и целей будущего режима». Кроме того, дипломаты из России и США обсудят конкретные виды и классы вооружений, технологии, которые оказывают влияние на стратегическую стабильность.

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Ранее Анатолий Антонов сообщал, что между Россией и США существует устойчивый диалог по ряду тем глобальной повестки. Речь, в частности, шла об Арктике, изменении климата, ситуации в Афганистане и некоторых других темах.